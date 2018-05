Αποθέωσε Σάρας ο Λίμα: «Πριν ένα χρόνο έκανες αυτό για εμένα και σήμερα είσαι στο F4»! (pic)

Η ημέρα που αγωνίζεται η Ζαλγκίρις στον ημιτελικό του Final 4 κόντρα στη Φενέρ είναι... σημαδιακή για τον Αουγκούστο Λίμα.

Και αυτό, διότι πριν από ακριβώς έναν χρόνο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπερασπίστηκε τον παίκτη του που έγινε πατέρας σε συνέντευξη Τύπου.

Ο νυν παίκτης της Μούρθια, που είχε χαρακτηρίσει τον Λιθουανό τον «καλύτερο προπονητή της ζωής του» στην Euroleague Greece, έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο twitter και ανέφερε: «Πριν από ένα χρόνο έκανες αυτό και σήμερα είσαι στο Final 4 με την Ζαλγκίρις. Σού εύχομαι καλή τύχη απόψε και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τα λόγια αυτά. Θα μείνεις πάντα στο μυαλό μου».

One year ago you did this and today you are in the final four of @EuroLeague with the @bczalgiris i wish good lucky for you tonight @saras_jasikevicius and one more time thanks for this words 1 year ago you always gonna stay om my mind #respect pic.twitter.com/ViYWyvEmme

— Augusto Lima (@AugustoLima7) 18 Μαΐου 2018