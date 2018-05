Μπογκντάνοβιτς και Γιούντο στο πλευρό της Φενέρ! (vids)

@LeaderOfHorde & @EkpeUdoh pic.twitter.com/EuRlezPgfz

— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 18 Μαΐου 2018

Big Games, Big names!@EkpeUdoh and @LeaderOfHorde checking in at #F4GLORY pic.twitter.com/oQUe1sFkyb

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαΐου 2018