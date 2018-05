Η Euroleague έβαλε τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνον της ΤΣΣΚΑ να παίξουν το παιχνίδι όπου προσπαθείς να διαβάσεις τα χείλια του άλλου και οι δυο τους ήταν... κακοί.

Με αρκετή βοήθεια παντομίμας τελικά ο Κάρολ ήταν ο μεγάλος νικητής.

Καλύτερα μείνετε στο μπάσκετ...

Excited about #F4GLORY? You can already check out the Whisper Challenge results of the @cskabasket – @RMBaloncesto matchup! #NutsGame @Tadim pic.twitter.com/ETV9Xnkmhr

