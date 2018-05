O Γιούντο στο πλευρό της Φενέρμπαχτσε! (vids)

O Έκπε Γιούντο πέρυσι έζησε το καλύτερο Final 4 που θα μπορούσε, πήρε την κούπα και αναδείχτηκε και MVP. Με τέτοιες αναμνήσεις πως να χάσει το φετινό, αφού ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται στο Βελιγράδι και συναντήθηκε με τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε.

Never forgotten...@EkpeUdoh catching up with some familiar faces at @FBBasketbol pic.twitter.com/q8FfsOgFfc

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαΐου 2018