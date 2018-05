Ντέιβις: Παρέλαβε το βραβείο του MVP Aπριλίου από Γιαφτόκας! (pic)

Ένα... δώρο περίμενε τον Μπράντον Ντέιβις μετά την προπόνηση της Ζαλγκίρις στο Βελιγράδι.

Ο παίκτης των Λιθουανών παρέλαβε το βραβείο του MVP για τον μήνα Απρίλιο από τον Ρομπέρτας Γιαφτόκας και πλέον θέλει να συνεχίσει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Final 4 του Βελιγραδίου, αρχής γενομένης από το ματς με τη Φενέρ.

Ο Ντέιβις είχε 17.2 πόντους ανά ματς, ενώ μέτρησε 20.6 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Better later than never! #Zalgiris sports director Robertas #Javtokas hands #EuroLeague April #MVP prize to @Brandon_Davies0 after the practice in #Belgrade! #ManoKomanda #MyTeam #FinalFour pic.twitter.com/Qg7AzY9ibi

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Μαΐου 2018