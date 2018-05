Όλα όσα έγιναν στην συνέντευξη Τύπου του Final 4! (pics)

Ομπράντοβιτς, Γιασικεβίτσιους, Λάσο και Ιτούδης μαζί με τους παίκτες τους βρέθηκαν στην συνέντευξη Τύπου του Final 4 στο Βελιγράδι και οι ατάκες που... πέφτουν είναι πολλές.

Άλλοι πιο έμπειροι, άλλοι λιγότερο, όλοι όμως συνθέτουν εκείνους που κατάφεραν να αναδειχτούν οι καλύτεροι και να βρεθούν στην γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ήδη ο Μπερτομέου έδωσε τις απαντήσεις του, ενώ ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τράβηξε πάνω του όλο το ενδιαφέρον με τις απαντήσεις του, ειδικά κατά πόσο αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό του. Δεν είναι και λίγες οι φορές που έχει βρεθεί σε αυτήν την θέση κι αυτό είναι κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.

Ο Σάρας μπορεί να είναι πρωτάρης ως προπονητής, αλλά με τον... αέρα που του δίνουν οι παρουσίες του ως παίκτης συνέχισε την πλάκα του Ομπράντοβιτς, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανώς αγχωμένος με όλο αυτό που συμβαίνει κλήθηκε να απαντήσει μεταξύ άλλων και για το μέλλον του, αποφεύγοντας πάντως να απαντήσει.

Τον λόγο πήρε και ο Λουίτζι Ντατόμε, που αφού μίλησε για το μπάσκετ έπειτα απάντησε και για το... μούσι του, σε ερώτηση που του έγινε από Σέρβο δημοσιογράφο.

Ο Δημήτρης Ιτούδης, πήρε τον λόγο μίλησε για το παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης το... 1969, ενώ δεν δίστασε να υπερασπιστεί τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Άπαντες ήταν κομψοί και χαλαροί και όλοι απόλαυσαν για ακόμα μια φορά την εκπληκτική ατμόσφαιρα της γιορτής του Final 4.

The opening press conference of the #EuroLeague #FinalFour in #Belgrade with #Zalgiris head coach Sarunas #Jasikevicius and captain @P_Jankunas13! pic.twitter.com/y3ypawZK26

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Μαΐου 2018