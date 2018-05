Ψηφίσατε: Ο Παναθηναϊκός η πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία των Final 4 (vids)

Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει πολύ σπέκουλα τα τελευταία -κυρίως- χρόνια όσον αφορά την πιο πετυχημένη -σε βάθος χρόνου- ομάδα στην ιστορία των Final 4. Οι απόψεις διαφέρουν αφού καθένας έχει συγκεκριμένα πράγματα και κριτήρια στο μυαλό του προκειμένου να «βγάλει» την καλύτερη ομάδα στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το gazzetta.gr σας έδωσε την ευκαιρία να εκφράσετε την δική σας άποψη, έχοντας υπόψιν τις παρουσίες στα Final 4 όπως φυσικά και τις κατακτήσεις! Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που επιλέξατε με... συντριπτική διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό, συγκεντρώνοντας το 74% των ψήφων σας!

Τα αποτελέσματα

1. Παναθηναϊκος - 5.345 ψήφοι

2. Ολυμπιακός - 1.020 ψήφοι

3. Γιουγκοπλάστικα - 623 ψήφοι

4. ΤΣΣΚΑ Μόσχας - 77 ψήφοι

5. Μακάμπι Τελ Αβίβ - 47 ψήφοι

6. Ρεάλ Μαδρίτης - 39 ψήφοι

7, Ζάλγκιρις Κάουνας - 20 ψήφοι

8. Μπαρτσελόνα - 12 ψήφοι

9. Παρτίζαν - 8 ψήφοι

10. Βίρτους Μπολόνια - 7 ψήφοι

11. Μπανταλόνα - 6 ψήφοι

12. Φενέρμπαχτσε - 4 ψήφοι

13. Λιμόζ - 2 ψήφοι

14. Ολίμπια Μιλάνο - 2 ψήφοι

Θυμηθείτε τα κριτήρια που σας είχαμε δώσει

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 11 Final 4 – 6 τρόπαια

Ο Παναθηναϊκός παραμένει ο πολυνίκης των Final 4 καθώς στις 11 παρουσίες του έχει καταφέρει να κατακτήσει έξι φορές το τρόπαιο με ρεκόρ 16 νίκες και 6 ήττες. Όπερ και σημαίνει ποσοστό επιτυχίας στις νίκες που φτάνει στο 72,7%) Η παρθενική του εμφάνιση ήταν το 1994 στο Τελ Αβίβ και η τελευταία του το 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

ΜΑΚΑΜΠΙ: 12 Final 4 – 4 τρόπαια

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού-Μακάμπι παραλληλίζονται με αυτές των Σέλτικς-Λέικερς. Απλούστατα είναι οι ομάδες με τις περισσότερες κατακτήσεις σε Final 4 (έξι και τέσσερις αντίστοιχα) ωστόσο η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει χειρότερο ποσοστό επιτυχίας με 33,% (έναντι 54,5% του Παναθηναϊκού). Επίσης μετράει 15-8 ρεκόρ στα Final 4.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ: 16 Final 4 – 3 τρόπαια

Η ΤΣΣΚΑ είναι η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία των Final 4! Μετράει ήδη 16 παρουσίες, ενώ στο Βελιγράδι θα βρεθεί για 17η φορά στην τελική φάση. Βέβαια το 3/16 δεν είναι καθόλου τιμητικό όσον αφορά τις κατακτήσεις (18,7%), το ρεκόρ της ανέρχεται στο 16-16, ωστόσο οι 16 συμμετοχές είναι άξιες αναφοράς και σίγουρα αξιοζήλευτες για οποιαδήποτε ομάδα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 10 Final 4 – 3 κατακτήσεις

Μπορεί να έμεινε 15 χρόνια χωρίς... τρόπαιο αλλά η διετία 2012-2013 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις τάξεις των «ερυθρολεύκων» με τα back to back τρόπαια! Συνολικά έχει τρεις κατακτήσεις στα 10 Final 4 που πήρε μέρος έχοντας 12 νίκες και 8 ήττες στο σύνολο της παρουσίας τους στην τελική φάση.

ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ: 3 Final 4 – 3 κατακτήσεις

Η μεγάλη Γιουγκοπλάστικα ή ΠΟΠ '84 ή Σπλιτ είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο με τρεις κατακτήσεις σε ισάριθμες παρουσίες στα Final 4. Τρεις και μάλιστα συνεχόμενες έχοντας κάνει το «three peat» από το 1989 έως και το 1990 κατακτώντας τρία σερί τρόπαια. Φυσικά είναι η μία από τις δύο ομάδες στην ιστορία των Final 4 που είναι αήττητη με 6-0 νίκες!

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: 14 Final 4 – 2 κατακτήσεις

Η αλήθεια είναι ότι τη δεκαετία του '90 και μέχρι το Final 4 του 2003, η Μπαρτσελόνα είχε την «ρετσινιά» της «λούζερ» ομάδας καθώς έφτανε συνέχεια μέχρι την τελική φάση, αλλά δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Κάτι που κατάφερε μέσα στο «σπίτι» της «σπάζοντας» την κατάρα και κάτι που επανέλαβε το 2010 στο Παρίσι. Το ρεκόρ των «μπλαουγκράνα» είναι 11-17!

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 10 Final 4 – 2 κατακτήσεις

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να είναι η πολυνίκης στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με 10 κατακτήσεις, αλλά από τότε (1988) που θεσπίστηκαν τα Final 4, μόνο δύο φορές μπόρεσε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Και μάλιστα με διαφορά 10 χρόνων! Μάλιστα οι Μαδριλένοι μετρούν 10 συμμετοχές σε Final 4 με 6 νίκες και 10 ήττες.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ: 4 Final 4 – 1 κατάκτηση

Μαζί με τον Άρη, την Τρέισερ Μιλάνου και την Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν από τις ομάδες που πήραν μέρος στο πρώτο Final 4 της Γάνδης το 1988. Στην δεύτερη παρουσία της τέσσερα χ΄ρονια κατέκτησε το κύπελλο στην Πόλη, ενώ πήρε μέρος και σε άλλα δύο Final 4, το 1998 στη Βαρκελώνη και το 2010 στο Παρίσι μετρώντας στο σύνολο 3-5 ρεκόρ στα οκτώ ματς.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: 3 Final 4 – 1 κατάκτηση

Το 1998 στην Βαρκελώνη η Βίρτους Μπολόνια κατέκτησε το ένα και μοναδικό της Final 4 κόντρα στην ΑΕΚ. Την αμέσως επόμενη χρονιά έχασε το κύπελλο στο Μόναχο από την Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ το 2002 δεν μπόρεσε να επιβληθεί του Παναθηναϊκού μέσα στο «Παλαμαλαγκούτι» και έμεινε στο... ένα τρόπαιο σε F4. Από τα έξι ματς που έδωσε , νίκησε τα τέσσερα.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: 3 Final 4 – 1 κατάκτηση

Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, η τουρκική ομάδα μέτρησε και τις τρεις συμμετοχές της στα Final 4. Και να 'ταν μόνο αυτό; Πέρυσι πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχοντας στο σύνολο τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες.

ΛΙΜΟΖ: 3 Final 4 – 1 κατάκτηση

Μπορεί στην Σαραγόσα το 1990 να έχασε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό έχοντας πέσει στα... δόντια της Γιουγκοπλάστικα, αλλά το 1993 έκανε την έκπληξη στο ΣΕΦ και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο κόντρα στην Μπενετόν Τρεβίζο. Δύο χρόνια αργότερα βρέθηκε και πάλι στην Σαραγόσα αλλά όπως αποδείχθηκε η συγκεκριμένη πόλη μόνο... γούρικη δεν ήταν.

ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ: 2 Final 4 – 1 κατάκτηση

H Ολίμπια Μιλάνο είχε κατακτήσει το πρώτο Final 4 στην ιστορία το 1988 στη Γάνδη ως Τρέισερ, αλλά τέσσερα χρόνια αργότερα δεν μπόρεσε να το επαναλάβει ως Αντέκο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά ήταν και τα δύο Final 4 των Ιταλών (3-1 νίκες) ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι είχε δώσει το «παρών» και στα δύο... άτυπα Final 4 το 1966 στη Μπολόνια και το 1967 στην Μαδρίτη.

ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ: 2 Final 4 – 1 κατάκτηση

Η Μπανταλόνα μπορεί να ήταν στο Final 4 της Πόλης το 1992, αλλά έγινε περισσότερο γνωστή και έκανε αισθητή την παρουσία της δύο χρόνια αργότερα στο Τελ Αβίβ. Τότε που είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης σε βάρος του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν και η τελευταία συμμετοχή της Χοβεντούτ σε Final 4.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ: 1 Final 4 – 1 κατάκτηση

Last but not least η δεύτερη ομάδα (μετά τη Γιουγκοπλάστικα) με το απόλυτο στα Final 4. Ο λόγος για την εντυπωσιακή Ζάλγκρις Κάουνας του 1999, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο στο Μόναχο στη μία και μοναδική της παρουσία -μέχρι σήμερα- σε Final 4.