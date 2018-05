Περίπου 2.500 Λιθουανοί αναμένονται στο Βελιγράδι! (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, η πρόεδρος της Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε θα βρεθεί στο Βελιγράδι προκειμένου να παρακολουθήσει δια ζώσης το Final 4.

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των φίλων της Ζάλγκρις και δεν αποκλείεται να βρεθούν στις εξέδρες από 1.500 έως και 2.500 φίλαθλοι.

President of Lithuania Dalia Grybauskaite will go to Belgrade to support Zalgiris in Euroleague Final 4. Also, about 1,5-2,5 k Zalgiris fans expected to attend semifinal game vs Fenerbahce. People are traveling by planes, trains and cars

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 15 Μαΐου 2018