Σαν σήμερα το 2012, ο Ολυμπιακός κατάφερνε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, χάρη στο... πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη μέσα στην Πόλη.

Η Εuroleague θυμήθηκε το ιστορικό καλάθι του Έλληνα φόργουρντ με δημοσίευση της στο twitter.

Δείτε το video

Years ago today!

Georgios Printezis wins it all for @olympiacosbc pic.twitter.com/AbjbRh76oA

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Μαΐου 2018