Ο Σενγκέλια ευχαρίστησε συμπαίκτες και Μπασκόνια (pic)

Ο Γεωργιανός αναδείχτηκε το καλύτερο «τεσσάρι» της Euroleague και φυσικά δεν ξέχασε να ευχαριστήσει την ομάδα και τους συμπαίκτες του.

Με μήνυμα στο twitter o Τόρνικε Σενγκέλια ανέφερε, «θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου και όλους όσοι με βοηθούν καθημερινά κι εσείς δε βλέπετε. Ευχαριστώ κάθε έναν από όσους με ψήφισαν. Ευχαριστώ την Euroleague και την Μπασκόνια. Πάνω από όλους όμως ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε σε αυτή τη θέση».

I want to thank my teammates, coaching stuff and all the guys u dont see but are helping us every day to make us better.Big thank you to every person who voted for me.Thank you @EuroLeague and thank you @Baskonia!Most importantly thanks to God to put me in this position!#GeoSoul

— Tornike Shengelia (@TokoShengelia23) 10 Μαΐου 2018