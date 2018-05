Στο Βελιγράδι για το F4 της Euroleague μαζί με Γιούντο ο Μίτσελ (pic)

Σημαντικές παρουσίες θα έχει και αυτό το Final Four της Euroleague, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Ντόουσετ, στο Βελιγράδι θα βρεθεί ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο ηγέτης των Τζαζ θα είναι μαζί με τον συμπαίκτη του Έκπε Γιούντο, ο οποίος πέρσι με τη φανέλα της Φενέρ όχι μόνο είχε κατακτήσει την κούπα, αλλά ήταν και MVP της διοργάνωσης.

Mitchell says he's going to go to the Euroleague Final Four with Ekpe Udoh, but then will be doing tons of training - both with Jazz players and assistant coach Johnnie Bryant, as well as other NBA greats who want to train.

— Ben Dowsett (@Ben_Dowsett) May 9, 2018