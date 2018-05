Καν' το όπως ο Ντατόμε, ο Πρίντεζης κι ο Ρέγες και κέρδισε 1000 ευρώ (vids)

H Euroleague δεν είναι η καλύτερη διοργάνωση μόνο για όσα συμβαίνουν στο παρκέ, αλλά και για όσα γίνονται έξω από αυτό. Η διοργανώτρια Αρχή προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξελίξει το προϊόν της με υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό το κάτι περισσότερο.

Η πρόσφατη συνεργασία με την «Heed» δίνει την ευκαιρία σε φιλάθλους να κερδίσουν 1000 ευρώ κάνοντας απλά μίμηση μίας κίνησης ενός παίκτη.

Γιώργος Πρίντεζης, Τζίτζι Ντατόμε και Φελίπε Ρέγες πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων.

Η «Heed» έχει απομονώσει στο διαγωνισμό της ένα καλάθι τους και ζητά από τους φιλάθλους να στείλουν ένα βίντεο στο οποίο να μιμούνται ακριβώς τον τρόπο που σκόραραν.

Ο καλύτερος «αντιγραφέας» θα κερδίσει 1000 ευρώ.

Δείτε παρακάτω τις χαρακτηριστικές κινήσεις των Ντατόμε και Ρέγες ενώ τις επόμενες μέρες θα δείτε και αυτή του Γιώργου Πρίντεζη η οποία ήδη υπάρχει στο app της «Heed».

Think you can take it to the hoop like @GigiDatome ? Let's see how you Measure Up! Download HEED to upload your challenge video for a chance to win €1,000 #GameOn #EuroLeague #ballislife pic.twitter.com/Jq3Unsybkm — HEED (@HeedLive) 7 Μαΐου 2018

Measure Up is finally here and your chance to win €1,000 is only a move away! Check out the Measure Up tab on the HEED app and copy the moves of your favorite @EuroLeague stars like @GigiDatome pic.twitter.com/AI8LoxOX9e — HEED (@HeedLive) 4 Μαΐου 2018