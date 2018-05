Το «ευχαριστώ» του Χάινς για το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού (pic)

Κορυφαίος αμυντικός της σεζόν που διανύουμε αναδείχθηκε ο Κάιλ Χαίνς για τα όσα έκανε με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ.

Ο ψηλός των Ρώσων με ανάρτηση του στο twitter ευχαρίστησε την Euroleague. τους προπονητές που τον ψήφισαν, τους συμπαίκτες του, τους προπονητές, αλλά και τους φιλάθλους της ΤΣΣΚΑ, τονίζοντας πως είναι τιμή του που κερδίζει το βραβείο για 2η φορά.

Thank you @EuroLeague and Euroleague Coaches for voting me the 2017-2018 Defender of the Year. It’s truly an honor to have won this award for the 2nd time in my career. Thank you to my teammates, coaches, the @cskabasket club and the cska fans. https://t.co/bdt2w42h6Y

— Kyle Hines (@SirHines) 9 Μαΐου 2018