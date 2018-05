Σάρας για το μέλλον του: «Η Ζάλγκιρις είναι από τα καλύτερα μέρη για να δουλέψεις» (pics)

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός τεχνικός είπε ότι «Αν θελήσεις να φύγεις από τη Ζάλγκιρις τότε θα πρέπει να είναι για μια καλύτερη κατάσταση. Είναι όλο το πακέτο. Προοπτική, πλάνο, πόλη, μισθός, τα πάντα» και κατέληξε:

«Και όταν κάθεσαι και το σκέφτεσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι η Ζάλγκιρις είναι από τα καλύτερη μέρη στην Ευρώπη για να ζήσεις και να δουλέψεις...»

Όσο για την επιτυχία της ομάδας του; «Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Από τον πρόεδρο μέχρι τις καθαρίστριες. Παρεμπιπτόντως, έχουμε εξαιρετικές καθαρίστριες. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στα υπόλοιπα κλαμπ αλλά για μένα είναι πολύ εύκολο να δουλέψω εδώ. Η ομάδα μου επιτρέπει να εκπληρώσω το όραμά μου και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Jasikevicius on his summer decision: "If you want to leave Zalgiris, it must be better situation. It's the whole picture: project, city, financial potential, salary. And when you think about it, you understand that Zalgiris is one of the best spots in Europe to work and live."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 7 Μαΐου 2018