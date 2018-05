Ντάνστον, Βέσελι, Ντόντσιτς για την... καλύτερη φάση της σεζόν! (vid)

Η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τους τρεις φιναλίστ για την φάση της χρονιάς, με το ένα κάρφωμα να είναι καλύτερο από το άλλο.

Ο Βέσελι για την φοβερή του ενέργεια κόντρα στην Μάλαγα, ο Ντάνστον για το ανάποδο κάρφωμα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και ο Ντόντσιτς για το εμφατικό κάρφωμα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Εσείς; Ποιον θα επιλέξετε ;

The #7DAYSMagicMoment final round is here

You chose the candidates and now it is time to pick the winner! Will it be #MMVOTEVesely, #MMVOTEDunston or #MMVOTEDoncic? pic.twitter.com/dRoG7hcsvR

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Μαΐου 2018