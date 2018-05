Γιασικεβίτσιους: «Μας φοβούνται λίγο οι άλλες ομάδες...» (pics)

«Γνωρίζω ότι υπόλοιπες ομάδες μας φοβούνται κάπως. Η Ζάλγκρις απέδειξε ότι υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να φοβάται κανείς. Δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες στο Final 4. Όμως σίγουρα υπάρχουν και κάποιες ομάδες που θέλουν να μας αντιμετωπίσουν. Ίσως να παρουσιαστούμε νευρικοί και να επηρεαστούμε από την ατμόσφαιρα» σχολίασε ο Σάρας ενώ όσον αφορά το ΝΒΑ, είπε:

«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Έχω κάποιες προτάσεις από τo Summer League στο Λας Βέγκας, αλλά να πάω εκεί το καλοκαίρι από το να βρεθώ μαζί με την οικογένειά μου; Όταν στρεσάρεσαι τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν, το μόνο που θέλεις μετά είναι να ξεφύγεις λίγο από το μπάσκετ».

Saras on Zalgiris underdog status in Final 4: "I know other teams are bit afraid of us. Zalgiris proved there is something to be afraid of. There are no weak teams in Final 4. But of course, some teams might like to play us. We might be nervous, affected by the atmosphere."

Jasikevicius on NBA coaching career:"I have mixed feelings on this. Many suggest working in Summer league but to go to Vegas instead of being with your family & rest... When you stress so much during the season, the only thing you want later is to run away from bball for a while"

