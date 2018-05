Η EuroLeague θυμήθηκε το τέταρτο αστέρι του Παναθηναϊκού! (pic)

Ένας ματς πραγματική... διαφήμιση του μπάσκετ εκείνος ο τελικός στην Αθήνα, με τεράστιο σασπένς και την αδρεναλίνη στα ύψη μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τελικό σκορ 93-91 και τα πανηγύρια δεν είχαν σταματημό για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ήταν το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που πανηγύριζαν οι «πράσινοι» και το τελευταίο που σήκωσε μόνος του στον ουρανό ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Η ελληνική ομάδα ήταν το «αφεντικό» του ματς από την αρχή μέχρι το τέλος διατηρώντας σταθερά μια διαφορά μεταξύ των επτά και 10 πόντων μέχρι και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ήταν η σταθερή αξία, οι Μάικ Μπατίστ και Ντέγιαν Τομάσεβιτς το είχαν πάρει... προσωπικά μέσα στο «ζωγραφιστό», ο Βούγιανιτς ήταν ο «κρυφός άσος» στο μανίκι του Ομπράντοβιτς ενώ ο Ραμούνας Σισκάουκας εκείνος που ηγήθηκε από την αρχή μέχρι και το τέλος του τελικού κόντρα στον Θοδωρή Παπαλουκά που έκανε τα... πάντα σε εκείνον τον τελικό!

#OnThisDay in 2007@paobcgr lifted its fourth #EuroLeague trophy by edging defending champion CSKA Moscow. pic.twitter.com/qky4u3B9gh

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Μαΐου 2018