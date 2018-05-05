Άχαστος στο τρίποντο ο Ομπράντοβιτς! (vid)

Ο πολυνίκης κόουτς της EuroLeague αποδέχτηκε την πρόκληση των συνεργατών του στο προπονητικό τιμ της Φενέρμπαχτσε κι επιβεβαίωσε ότι η τέχνη δεν... ξεχνιέται, σκοράροντας για τρεις και πανηγυρίζοντας στο φινάλε.

Željko Obradović'in oyunculuğu dönemindeki lakabı, 'Cepač'tı. Bunun anlamı, “Şutlarıyla fileyi kesen”dir. Bu şekilde kullanılma sebebi ise, “Üst üste o kadar çok şutta isabet buluyor ki, fileleri yıpratıyor, kesiyor" manasıdır. Ve bazı şeyler hiç değişmez. pic.twitter.com/s4ecty7mOC

— Yugoslavya Gurusu (@tojetoturska) 15 Απριλίου 2018