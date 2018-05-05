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Άχαστος στο τρίποντο ο Ομπράντοβιτς! (vid)

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχασε... σουτ πίσω από τα 6μ.75 στην προπόνηση της Φενέρμπαχτσε.  

Άχαστος στο τρίποντο ο Ομπράντοβιτς! (vid)

Μπες κι εσύ στο ρυθμό της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο μπάσκετ!

Ο πολυνίκης κόουτς της EuroLeague αποδέχτηκε την πρόκληση των συνεργατών του στο προπονητικό τιμ της Φενέρμπαχτσε κι επιβεβαίωσε ότι η τέχνη δεν... ξεχνιέται, σκοράροντας για τρεις και πανηγυρίζοντας στο φινάλε. 

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