Στην τρίτη Euroleague της ιστορίας του έφτανε ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα στις 5 Μάη του 2002, αφού κατάφερε να επικρατήσει της Κίντερ Μπολόνια μέσα στο... σπίτι της.

Οι διοργανωτές θυμήθηκαν την ένδοξη στιγμή του «τρυφυλλιού» με ανάρτηση τους στο twitter.

#OnThisDay in 2002@paobcgr wins its 3rd title in 7 years pic.twitter.com/96p04wBWCc

