«Πάρτι» στο Twitter με τους πιτσιρικάδες Γιουλ - Ροντρίγκεθ (pics)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final 4 στο Βελιγράδι και η EuroLeague υπενθύμισε ότι ο Σέρχιο Γιουλ και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ θα τεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορά μετά από τις 25 Μαρτίου 2006 σε αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Εστουδιάντες και τη Μανρέσα! Αμέσως μπήκαν στο... παιχνίδι οι πρώην ομάδες τους.

«Ποιο είναι αυτό το παιδί; Που είναι το μούσι του;» ήταν το Tweet της Εστουδιάντες για τον Ροντρίγκεθ, με τη Μανρέσα να... ξεθάβει μια παλιά φωτογραφία του Γιουλ και να αναρωτιέται: «Τι έχετε να πείτε για αυτό»;

#DidYouKnow? @23Llull and @SergioRodriguez are set to face each other at the Final Four for the first time since March 25, 2006.

It was a Spanish League game between @ClubEstudiantes and @BasquetManresa pic.twitter.com/G1s6mR6JYV

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Μαΐου 2018