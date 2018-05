Η EuroLeague για το εντυπωσιακό σερί του Σλούκα στα Final 4 (pics)

Η Φενέρμπαχτσε απέκλεισε την Μπασκόνια με 3-1 νίκες στα προημιτελικά της EuroLeague και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στον ημιτελικό της διοργάνωσης που φέτος θα διεξαχθεί στην επιβλητική Kombank Arena του Βελιγραδίου. Παράλληλα ο Κώστας Σλούκας έχει μπροστά του τον έκτο ημιτελικό της καριέρας του, μετρώντας 5/5 στις προηγούμενες συμμετοχές του με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε!

«Το σερί του θα συνεχιστεί;» αναφέρει το σχετικό Tweet της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Kostas Sloukas has played 5 Semi-Finals...and has won them all!

Will his streak continue? pic.twitter.com/Vvo2aRxQK4

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Μαΐου 2018