Φενέρ, ΤΣΣΚΑ, Ζαλγκίρις και Ρεάλ θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο το διήμερο 18-20/05.

Η Euroleague άρχισε την αντίστροφη μέτρηση με την έναρξη του Μαΐου για το Final 4 του Βελιγραδίου.

It's #MayDay

Which means #F4GLORY is this month! pic.twitter.com/m2aQZCvyy7

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαΐου 2018