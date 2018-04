Απογοητεύτηκε από τα όσα έκανε στο παρκέ του Wizink Center κόντρα στη Ρεάλ στο Game 4 και δεν δίστασε να το δείξει.

Ο Μάικ Τζέιμς πόσταρε στο twitter λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, γράφοντας: «Το ότι έχω μια καλύτερη μέρα από χθες, δεν σημαίνει ότι δεν είναι χάλια».

I’m having a better day then yesterday doesn’t mean it’s not terrible

— Mike James (@TheNatural_05) 28 Απριλίου 2018