Τζέιμς σε δημοσιογράφο: «Μη με νευριάζεις, δεν είναι η ώρα» (pics)

Ισπανός δημοσιογράφος λίγα λεπτά με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού επέλεξε να τουιτάρει πως «ο Μάικ Τζέιμς έχει ήδη υπογράψει στην Αρμάνι Μιλάνο για την επόμενη σεζόν».

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού παρέμεινε ευγενικός απαντώντας του, «μη με νευριάζεις, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Mike James, ex Baskonia, ex #NBA y uno de los cracks del Panathinaikos, ya tiene hecho su fichaje por el Milán para las tres próximas temporadas y más de 5 millones de montante global.

Please don’t upset me, it’s not the time https://t.co/DFuYIHAOLT

