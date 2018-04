Το τρίποντο του Ντόνσιτς που έστειλε τη Ρεάλ στο Final 4 (vid)

Ο Παναθηναϊκός είχε στριμώξει τους Μαδριλένους, ωστόσο ένα τρίποντο του Λούκα Ντόνσιτς με το 24άρι χρονόμετρο να λήγει, τον Σλοβένο να μην έχει ισορροπία και τη μπάλα να μπαίνει με ταμπλό, έκρινε το αποτέλεσμα.

Δείτε το καλάθι του Λούκα Ντονσιτς το οποίο ουσιαστικά έστειλε τη Ρεάλ στο Βελιγράδι.

Broken Play

Shot Clock running down

Late in the 4th

Final Four place on the line.

Give it to the 'Wonder Boy'

What a shot from @luka7doncic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/er3UiSFXAo

