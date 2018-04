Τέσσερα ρεκόρ ο Σβεντ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ! (vids)

Το καλύτερό του παιχνίδι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ έκανε ο Αλεξέι Σβεντ!

Ο Ρώσος γκαρντ έδωσε τα πάντα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, στο Game 4 της σειράς, και λίγο ήθελε η ομάδα του να ισοφαρίσει τη σειρά και να την πάει σε πέμπτο ματς.

Ο 30χρονος αθλητής έκανε τέσσερα ρεκόρ στην αναμέτρηση: 1) περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε μια σεζόν (107), 2) τριπόντων σε playoffs (8 εύστοχα), 3) ρεκόρ καριέρας σε πόντους (36) - είχε 29 από τις 16/01/18 στο εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα και 4) ρεκόρ στο σύστημα αξιολόγησης με 37 βαθμούς - είχε 35 στο εκτός με την Αρμάνι από τις 07/12/17.

It was a record performance from @Shved23

He drained 8 ( a playoffs record) but it wasn't quite enough to take it to a Game 5. pic.twitter.com/resq3Ne2XA

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Απριλίου 2018