«50/50 να μείνει και του χρόνου ο Σάρας»! (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε τα αυτιά του στις... σειρήνες αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων και αποφάσισε να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Ζαλγκίρις για τα επόμενα 2 χρόνια (1+1). Ο 41χρονος τεχνικός συμφώνησε να συνεχίσει στον πάγκο και να ολοκληρώσει το έργο του, με τις απολαβές του να αγγίζουν τις 450-500 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Για την ακρίβεια, μπορούσε να αποχωρήσει για την Μπαρτσελόνα και τη Μακάμπι όμως έμεινε κι οδήγησε τους Λιθουανούς στο Final 4 για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια.

Η Ζαλγκίρις έγινε η πρώτη, χρονικά, ομάδα που σφράγισε εισιτήριο για το Βελιγράδι και ο GM της ομάδας, Παούλιους Μοτιεγιούνας σχολίασε την παρουσία του Σάρας στον πάγκο για ακόμα έναν χρόνο. «Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι 50/50. Βελτιώνεται και μαζί του βελτιώνεται και η ομάδα. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες». Παραδέχτηκε, δε, ότι η απόφαση του Γιασικεβίτσιους δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα.

Zalgiris GM Paulius Motiejunas on keeping Jasikevicius for one more season: "I think it's 50/50. He's improving and team improves together with him. I have no doubt many teams will want the same." Motiejunas also added Saras decision won't be based on money.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 27 Απριλίου 2018