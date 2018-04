H Zαλγκίρις Κάουνας πανηγυρίζει την πρόκρισή της στο Final 4 της EuroLeague μετά τη νέα νίκη επί του Ολυμπιακού! Το μπασκετικό δημιούργημα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγινε η πρώτη ομάδα που σφράγισε εισιτήριο για Βελιγράδι και ο Σάρας δάκρυσε λίγο πριν από το φινάλε του Game 4 με τους Πειραιώτες στην κατάμεστη Zalgirio Arena!

The tough guy reduced to tears...

This is what sport can do pic.twitter.com/yE1ZDNBZ52

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Απριλίου 2018