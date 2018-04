Ο αρχηγός της Ζαλγκίρις έβγαλε μια πολύ όμορφη φάση στο δεύτερο δεκάλεπτο του Game 4 με τον Ολυμπιακό στο Κάουνας αφού πήρε την μπάλα έπειτα από την επαναφορά και κάρφωσε για το 33-27 στο 14'.

Jankunas turns the corner and THROWS IT DOWN! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XLbrAZPMV7

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Απριλίου 2018