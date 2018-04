Ο Τζέι Σι Κάρολ πήρε την κρίσιμη επίθεση για την Ρεάλ Μαδρίτης και για ακόμα μια φορά στην καριέρα του πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο. Περίπου στα 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και με τον Καλάθη «κρεμασμένο» πάνω του σηκώθηκε και σκόραρε για να δώσει αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του.

The off-balance 3 from @JayceeCarroll to ice the game for @RMBaloncesto #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QJErkr6c2S

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Απριλίου 2018