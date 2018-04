Ο Λούκα Ντόντσιτς μέχρι να φύγει από την Euroleague έχει φροντίσει να μας κάνει να τον θυμόμαστε για καιρό. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, πήρε πάνω του την επίθεση και έφτασε μέχρι την... καρφωματάρα, ξεπερνώντας την άμυνα πρώτα του Σίνγκλετον και έπειτα του Γκέιμπριελ.

Απολαύστε τον:

Oh Wow Luka @luka7doncic bursts to the basket and THROWS IT DOWN!

19 years old #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5BfQh7iLKB

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Απριλίου 2018