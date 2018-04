To εντυπωσιακό promo video για το Ρεαλ - Παναθηναϊκός! (vid)

Οι Μαδριλένοι έκαναν το 1-1 στο ΟΑΚΑ κι απόψε υποδέχονται τους «πράσινους» με τον Σέρχιο Γιουλ στη 12άδα για πρώτη φορά έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του τον περασμένο Αύγουστο. Στο μεταξύ, η EuroLeague Basketball παρουσίασε ένα promo video του Game 3 στο WiZink Center με ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την παράδοση των δυο ομάδων στη Μαδρίτη.

