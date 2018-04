Η ΤΣΣΚΑ προκαλεί τρόμο στα playoffs!

Αν υπάρχει μια ομάδα στην EuroLeague που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ότι δεν τελειώνει τίποτα πριν… τελειώσει, πριν δηλαδή γίνει η απονομή, είναι η ΤΣΣΚΑ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη τερμάτισε στην κορυφή της κατάταξης στη regular season και πλέον βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκρισή της στο Final 4 όμως ο Έλληνας κόουτς και οι παίκτες του ουδόλως έχουν ενθουσιαστεί. Τουναντίον, έπειτα από κάθε παιχνίδι θυμίζουν πως τα πιο δύσκολα έρχονται καθώς το πρόβλημα της ΤΣΣΚΑ είναι πως μόνο δυο αγώνες κρίνουν αν η χρονιά είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη: Ο ημιτελικός και ο τελικός της EuroLeague.

Κανένα εντυπωσιακό σερί δεν έχει σημασία, έστω κι αν οι επιδόσεις της «ομάδας του στρατού» στα playoffs προκαλούν… τρόμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τις αναμετρήσεις με τη Χίμκι, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε 12 προκρίσεις σε 12 συμμετοχές, όλες με πλεονέκτημα έδρας, σε σύνολο 40 αγώνων όπου είχε νικήσει τους 32!

Με τον Δημήτρη Ιτούδη στην άκρη του πάγκου, οι Ρώσοι έχουν 102 νίκες σε 126 αγώνες, ήτοι 80.9% ποσοστό επιτυχίας. Σε ό,τι αφορά τα playoffs, τις τρεις προηγούμενες χρονιές πήρε ισάριθμες προκρίσεις, δυο φορές με sweep και μια φορά με 3-1 νίκες. Επί ημερών του Έλληνα κόουτς, το ρεκόρ είναι 11-1, συμπεριλαμβανομένων των δυο εφετινών νικών με τη Χίμκι. Η μόνη ομάδα που πέτυχε νίκη σε σειρά playoffs επί της ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη ήταν ο Παναθηναϊκός, τη σεζόν 2014-15.

Στις 20/4/2015 οι «πράσινοι» νίκησαν με 86-85 στο Game 3 της σειράς, μείωσαν προσωρινά σε 2-1 όμως ηττήθηκαν στο τέταρτο ματς στο ΟΑΚΑ και αποκλείστηκαν.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στα playoffs

2017-18: vs Χίμκι 2-0 (σ.σ. η σειρά σε εξέλιξη)

2016-17: vs Μπασκόνια 3-0

2015-16: vs Ερυθρός Αστέρας 3-0

2014-15: vs Παναθηναϊκός 3-1

2013-14: vs Παναθηναϊκός 3-2

2012-13: vs Λαμποράλ Κούτσα 3-1

2011-12: vs Μπιλμπάο 3-1

2010-11: -

2009-10: vs Κάχα Λαμποράλ 3-1

2008-09: vs Παρτιζάν 3-0

2007-08: vs Ολυμπιακός 2-1

2006-07: vs Μακάμπι 2-1

2005-06: vs Εφές 2-0

2004-05: vs Ούλκερ 2-0