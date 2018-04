Η Ζαλγκίρις υποδέχεται τους Πειραιώτες στο Game 3 της προημιτελικής σειράς και ο Μπένο Ούντριχ έβγαλε την ασίστ στον Άαρον Ουάιτ, ο οποίος τελείωσε τη φάση με alley-oop κάρφωμα.

LIFT OFF for @bczalgiris @Aaron_White30 finishes the alley-oop with authority!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5X1i4hlmWC

— EuroLeague (@EuroLeague) 24 Απριλίου 2018