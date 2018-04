Η Ζαλγκίρις έσπασε με το... καλημέρα το πλεονέκτημα έδρας του Ολυμπιακού στα playoffs όμως οι Πειραιώτες έκαναν το 1-1 και σήμερα (23/4) αναχώρησαν για το Κάουνας με στόχο να πετύχουν τουλάχιστον μια νίκη στη Zalgirio Arena.

Από την πλευρά του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για την επιρροή της διαιτησίας στις αναμετρήσεις με τους «ερυθρόλευκους».

«Κάθε μικρή λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική από τη στιγμή που τα δυο παιχνίδια ήταν "κλειστά". Η διαιτησία είναι μια από αυτές... Αυτές οι λεπτομέρειες κερδίζουν τα παιχνίδια! Το να πέφτεις για κάθε μπάλα, η εμπειρία κλπ... Όλα είναι σημαντικά. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, κάναμε τη δουλειά μας. Επισημάναμε τη σημασία των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός το ίδιο.... Οι δηλώσεις τους μου ακούγονται περίεργες! Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας κάνει τη δουλειά του και παλεύει με τα δικά του όπλα».

Jasikevicius on refs impact (in overall): ''Almost both games went to overtime, so every small detail is very important. Refereeing is one of them. These details win the games. Falling for the ball, experience, etc. Everything is important''

Zalgiris approached Euroleague on refereeing in Game 2. ''We did our job – we took Euroleague notice of refs. I believe Olympiacos did the same. But their phrases sounds strange to me. However, everybody do their job and fight with their own weapons'', Jasikevicius told

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 23 Απριλίου 2018