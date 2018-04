Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στα Games 3 σε Λιθουανία και Βιτόρια (vid)

Game 3 σε Λιθουανία και Βιτόρια!

Με τη σειρά στο 1-1, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην έδρα της Ζαλγκίρις (24/04, 20:00), με σκοπό να πάρει ακόμα μια νίκη και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στο Final 4.

Από την άλλη, η Φενέρ έχει την ευκαιρία να... σκουπίσει την Μπασκόνια στο «σπίτι» της (24/04, 22:00), αφού η σειρά είναι στο 2-0, και να κλείσει το πρώτο «εισιτήριο» για το Βελιγράδι.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τις αναμετρήσεις

Coming up on the #Euroleague pic.twitter.com/NZimPuAl3F

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Απριλίου 2018