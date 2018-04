Οι 41 πόντοι του Ντέιβις με τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ζαλγκίρις πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην προημιτελική σειρά με τον Ολυμπιακού αφού έσπασε με το... καλημέρα την έδρα των Πειραιωτών που εν συνεχεία έκαναν το 1-1 πριν από τις αναμετρήσεις στο Κάουνας (24 7 26/4). Στο μεταξύ, ο Μπράντον Ντέιβις ήταν εκείνος που ηγήθηκε επιθετικά της Ζαλγκίρις, σκοράροντας 21 και 20 πόντους στο Game 1 και το Game 2, αντίστοιχα.

Δείτε τα highlights του Αμερικανού κόντρα στον Ολυμπιακό.

.@Brandon_Davies0 has shown up for @bczalgiris in its series so far!

Dropping in 41 points over two games. pic.twitter.com/c2V93pIi6L

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Απριλίου 2018