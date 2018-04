Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση της στο Final 4 στην προημιτελική σειρά με την Μπασκόνια μετά το 2/2 στην Ulker Sports Arena κόντρα στους Βάσκους και το δίδυμο των Μπραντ Ουαναμέικερ - Τζέισον Τόμπσον επιδόθηκε σε έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό για λογαριασμό χορηγού της EuroLeague.

Nuts’ Games is back, this week with @phillybul_22 & @jtthekid. But are they as good in Faceketball as they are on court? pic.twitter.com/zdY2XWhQCY

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Απριλίου 2018