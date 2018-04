Σάρας: «Τέλειο που με σημάδευαν με λέιζερ, αφού πλέον δεν σουτάρω!»

Στους Λιθουανούς δημοσιογράφους μίλησε ο Σάρας Γιασικεβίστιους μετά το τέλος του δεύτερου παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και μίλησε για λέιζερ που τον σημάδευαν σε κάποια σημεία του ματς.

«Είναι υπέροχο, γιατί εγώ δεν χρειάζεται να σουτάρω. Οι παίκτες είναι αυτοί που σουτάρουν, οπότε καλύτερα για μένα», ήταν τα λόγια του, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαιτησία: «Δεν υπάρχει κάτι να κρύψουμε. Το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν πολύ παράξενο. Αλλά αυτό συνέβη και δεν μπορεί να αλλάξει».

Sarunas Jasikevicius on Olympiakos fans shining his face with a green laser: "It's great, because I don't need to shoot - players has to. So let it be." Blamed refs for not respecting Zalgiris: "There is nothing to hide - the start was really strange. But it is what it is"

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 20 Απριλίου 2018