Απίστευτος Ιωάννης Παπαπέτρου κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ο φόργουορντ των ερυθρολεύκων πήρε την πάσα του ΜακΛιν και τελείωσε τη φάση με ένα εκπληκτικό κάρφωμα, κάνοντας πόστερ τον Ντέιβις.

Απολαύστε την πτήση του

Ioannis Papapetrou with the MONSTER slam to seal the victory for @olympiacosbc

WOW #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tiRD0TgSt1

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Απριλίου 2018