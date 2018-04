Συγκεκριμένα έκανε λόγο για «φοβερή διαφορά στις βολές» αναφέροντας το 0-11 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας του πρώτου δεκαλέπτου!

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα.

First quarter ends with the score @olympiacosbc - #Zalgiris 17:15. Amazing difference in FT shooting: #Olympiacos 11 attempts, #Kaunas team - 0.#ManoKomanda #MyTeam @EuroLeague #OLYZAL pic.twitter.com/Z4ZiHXwksx

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 20 Απριλίου 2018