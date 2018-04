Ο τεχνικός της Ζάλγκρις γύρισε με το χαμόγελο στον πάγκο της ομάδας του και άρχισε να φωνάζει:

«Ο Πουκλ σφυρίζει τα πάντα. Ο Πουκλ σφυρίζει τα πάντα».

„Pukl whistles everything! Pukl whistles everything!” - Saras shouts to the bench and laughs.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 20 Απριλίου 2018