Ο Τίμα ήταν εκείνος που έδωσε την πάσα στον Σενγκέλια, αλλά ο Γεωργιανός με εξαιρετική ασίστ θέλησε να σιγουρέψει το καλάθι για λογαριασμό της ομάδας του.

Η μπάλα στα χέρια του ελεύθερου Πουαριέ και... κάρφωμα!

Δείτε την εξαιρετική φάση

What did you miss when Twitter went down?

Well, there was this HUGE @viinze_17P dunk!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JnIJv6m2jO

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Απριλίου 2018