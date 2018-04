Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ κατέκτησε το EuroCup στους τελικούς με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν έχοντας ως MVP τον Σκότι Ουίλμπεκιν και σφράγισε εισιτήριο για την EuroLeague 2018-19.

Δείτε την Mini-Movie των τελικών που κρίθηκαν στο 2-0 υπέρ της Νταρουσάφακα.

Relive the #7DAYSEuroCup Final series through our mini movie pic.twitter.com/Hb82bWL1E1

— EuroCup (@EuroCup) 20 Απριλίου 2018