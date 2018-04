Μήνυμα στο twitter ανέβασε ο Μάικ Τζέιμς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρεάλ, τονίζοντας πως τίποτα δεν κρίθηκε ακόμα.

«Φαίνεται πως έχουμε σειρά. Δεν μπορώ να σταθώ στο ένα ή το άλλο πράγμα. Πίσω στο γυμναστήριο...», έγραψε.

Looks like we got a series, can’t dwell on this one got another to focus on. Back in the lab.....

