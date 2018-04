Φορτσάρει για τα ματς στη Βιτόρια ο Γκρέιντζερ! (vids)

Ο Ουρουγουανός γκαρντ βρίσκεται στην Βιτόρια και προπονείται σκληρά ώστε να προλάβει τα παιχνίδια (ή το παιχνίδι) που θα διεξαχθούν στην Βιτόρια.

«Προσπαθώ να δουλέψω όσο πιο σκληρά γίνεται» ήταν το μήνυμα του Γκρέιντζερ μέσα από τα βίντεο που «ανέβασε» η Μπασκόνια.

Counting down the days to hit the court again!

Go hard @jaygranger11! #GoazenBaskonia pic.twitter.com/sIpDriBR2P

