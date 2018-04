Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού κάνει πράματα και θάματα και κάποια εξ' αυτών είναι οι εκπληκτικές συνεργασίες με τους ψηλούς της ομάδας.

Ροντρίγκεθ, Ντέιβις και Νάναλι στην κορυφή!

Απολαύστε!

The TOP 5 plays of Game 1 of The Playoffs. pic.twitter.com/c2IgQsPfBa

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Απριλίου 2018