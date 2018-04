Η Φενέρ συνεχίζει το ρεκόρ της, η Μπασκόνια χρειάζεται τρίποντο! (pics)

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε η Φενέρμπαχτσε στο πρώτο παιχνίδι της σειρά κόντρα στην Μπασκόνια. Οι Τούρκοι πάλεψαν πολύ για το πλεονέκτημα και δεν πρόκειται να το αφήσουν ανεκμετάλλευτο.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς κέρδισε με 82 – 73 την Μπασκόνια και έβαλε το πρώτο λιθαράκι, ώστε να βρεθεί στο Final 4 και να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Αυτή η νίκη εκτός από πολύ σημαντική για την έναρξη των φετινών playoffs είναι εξαιρετικά σημαντική για την Φενέρμπαχτσε, καθώς συνεχίζει και γράφει ιστορία.

Τις τρεις τελευταίες σεζόν που οι πρωταθλητές Ευρώπης προκρίνονται στο Final 4 της διοργάνωσης δεν έχουν κάνει ούτε μια ήττα. Έχουν καθαρίσει όλους τους αγώνες των playoffs με 3 – 0 και αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα, που σίγουρα οι Τούρκοι θα ήθελαν να συνεχιστεί.

10 – 0 ΣΤΑ PLAYOFFS ΚΑΙ... ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

The master of The Playoffs? #GameON pic.twitter.com/QuEi3EJyRn

Η αρχή έγινε την σεζόν 2014/15, όπου ήταν και η πρώτη του Ομπράντοβιτς και της... νέας Φενέρ και τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά για τους Τούρκους. Το πλεονέκτημα έδρας... πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αντίπαλος ήταν η Μακάμπι. Οι Τούρκοι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και με εξαίρεση το τελευταίο ματς που έγινε «θρίλερ», με τελικό σκορ 74 – 75, η Φενέρμπαχτσε βρέθηκε εύκολα στο Final 4.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και την επόμενη σεζόν, 2015/16. Αυτή την φορά αντίπαλος ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης που όμως ούτε εκείνη κατάφερε να κάνει την διαφορά. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς ήταν και πάλι εξαιρετική , έκανε το 3/3 και βρέθηκε στο δεύτερο συνεχόμενο Final 4 της ιστορίας της .

Τρίτη και... φαρμακερή ήταν η περσινή. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πλεονέκτημα, βρήκε ως αντίπαλο του την Φενέρ, αλλά δεν άλλαξε τα δεδομένα των Τούρκων.

Με ένα ακόμα εκκωφαντικό 3 – 0 η τούρκικη ομάδα σκούπισε τον αντίπαλο της και πέρασε στο Final 4 που γινόταν στην έδρα της. Η τρίτη συνεχόμενη ήταν και η τυχερή, αφού κατάφερε και κατάκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο.

Την φετινή σεζόν η Φενέρμπαχτσε κατάφερε και πήρε το πλεονέκτημα, φιλοξενεί την Μπασκόνια στο σπίτι της και ήδη με το 1- 0 που έκανε στην σειρά έγραψε ιστορία. Μετρά αισίως 10 συνεχόμενες νίκες στα playoffs, χωρίς αντίπαλος να της έχει πάρει νίκη.

Μένει να δούμε αν θα το συνεχίσει και φέτος κάνοντας ακόμα πιο εντυπωσιακό το επίτευγμα της. Οι δύο ομάδες ανασυντάσσονται και είναι έτοιμες να εμφανιστούν για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς τους.

Η Φενέρ θα ήθελε να συνεχίσει το ρεκόρ της, ενώ η Μπασκόνια θα ψάξει τρόπο να αλλάξει τα δεδομένα για εκείνην.

How long can the streak continue for @FBBasketbol?#GameON pic.twitter.com/6Qb0HRoNY7

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Απριλίου 2018