Οι φίλαθλοι της Αρμάνι Μιλάνο αποφασίζουν για τη νέα φανέλα στην Euroleague (pics)

Ακόμα μια χρονιά στην Euroleague ολοκληρώθηκε άδοξα για την Αρμάνι και οι άνθρωποι της έχουν βάλει... μπρος για την επόμενη σεζόν.

Μέσα στα σχεδιά τους δεν είναι μόνο οι αλλαγές στο ρόστερ, αλλά φυσικά και αυτές στο στυλ της! Ομάδα που φέρει την υπογραφή του Τζόρτζιο Αρμάνι είναι άλλωστε!

Οι Μιλανέζοι αποφάσισαν να δώσουν βήμα στο κοινό τους και του ζητούν να επιλέξει για τη νέα φανέλα που θα φορούν οι παίκτες τη επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Olimpia Milano Fans can choose the jerseys that the team will wear next season in @EuroLeague

Which one do you like?

Block Color

Graphic

Croco

You can vote here: https://t.co/Ysyl58zp5B pic.twitter.com/VgdQ0iI5KJ

— Sportando (@Sportando) 19 Απριλίου 2018