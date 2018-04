Καβαλιάουσκας για το φάουλ στον Σπανούλη: «Είναι αντρικό μπάσκετ» (pic)

Για... γερά νεύρα ήταν το ματς μεταξύ Ολυμπιακού και Ζαλγκίρις και λογικό ήταν να υπάρξουν ξεσπάσματα.

Στο 27' και με το σκορ στο 49-46, ο Αντάνας Καβαλιάουσκας έκανε ένα σκληρό φάουλ στον Βασίλη Σπανούλη, με αποτέλεσμα οι δυο τους να ανταλλάξουν λίγες κουβέντες και να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι για να «σβήσουν» τη φωτιά.

Ο ψλός της Ζαλγκίρις, μιλώντας μετά τον αγώνα για το περιστατικό, ανέφερε: «Δεν ξέρω γιατί ταράχθηκε. Δεν είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ, οπότε έπρεπε να κάνω ένα καλό. Μερικές φορές οι διαιτητές δεν σφυρίζουν όταν δεν είναι σκληρό. Ίσως θύμωσε γιατί ήταν λίγο πιο σκληρό, αλλά είναι αντρικό μπάσκετ».

Antanas Kavaliauskas on hard foul vs Spanoulis, fans reaction and scuffle: "I don't know why he was upset. We didn't have foul problem so I had to make good foul. Sometimes refs don't whistle if it's too soft. Maybe he got angry that it was tougher foul but it's men's basketball"

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 19 Απριλίου 2018